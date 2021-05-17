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Лавров прокомментировал ситуацию на границе Армении и Азербайджана

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Россия готова помочь странам в демаркации границ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова посодействовать Армении и Азербайджану в демаркации границ. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что на границе двух государств пока не замечены какие-либо столкновения.  По словам Лаврова, в Азербайджане сразу пояснили, что незаконное пересечение границы с Арменией было недоразумением, так как граница, как таковая, отсутствовала. 

Никто никогда этим не занимался, и мы предложили сторонам, чтобы они приступили к такой работе, мы готовы оказывать им в этом содействие, предоставляя и картографический материал, и консультационные услуги.

Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее мы сообщали, что азербайджанская армия продвинулась еще на два километра вглубь территории Армении.  Военные пересекли границу, а затем разместили на этой территории десятки своих военнослужащих. Также сообщалось о запуске Баку трех разведывательных БПЛА Bayraktar TB2.

Видео: МИД

Теги: азербайджан, армения, мид россии, нагорный карабах, сергей лавров
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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