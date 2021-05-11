Джейхун Байрамов рассказал об условиях содержания пленных.

В Баку заявили, что Азербайджан выполнил обязательства по передаче Армении пленных. Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства республики Джейхун Байрамов на итоговой пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Кроме того, при участии азербайджанской стороны были организованы поисковые работы - они проходили в тяжелых климатических, географических условиях, осуществлялся поиск тел и останков погибших. В результате за шесть прошедших месяцев армянской стороне было передано порядка 1 600 тел. Джейхун Байрамов, глава МИД Азербайджана

Чиновник рассказал журналистам, что Баку следует нормам международного гуманитарного права в отношении задержанных. К пленным имеют доступ представители Красного Креста, их посещают адвокаты, медицинский персонал и омбудсмен Баку. Пойманные могут по видеосвязи общаться с родственниками. Байрамов заметил, что Ереван не предоставлял аналогичные условия азербайджанским пленным.

Москва видит в ЕС, НАТО, на Украине проблемы из-за проявлений неонацизма.

Видео: МИД России