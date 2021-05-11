Москва видит в ЕС, НАТО, на Украине проблемы из-за проявлений неонацизма

Глава МИД РФ осудил проявления неонацизма в современном мире.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Москва видит в странах Евросоюза, НАТО, Балтике и на Украине проблемы из-за проявлений неонацизма. Такое заявление чиновник сделал во время выступления на итоговой пресс-конференции после встречи с азербайджанским коллегой.

Относительно проявлений неонацизма, попыток героизации нацистов у нас позиция очень четкая и недвусмысленная: где бы это ни происходило, мы это решительно осуждаем. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр напомнил, что Россия является инициатором принятия ежегодной резолюции о недопустимости героизации нацизма. Этот документ принимается на Генеральной Ассамблее в ООН. В Москве рассчитывают на то, что члены делегаций, которые в подавляющем большинстве голосуют за резолюцию, будут ей придерживаться. Соавторами документа выступают Баку и Ереван.

Лавров: США хотят сузить повестку дня переговоров с Россией по стратегической стабильности.

Видео: МИД России

