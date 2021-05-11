Лавров: США хотят сузить повестку дня переговоров с Россией по стратегической стабильности

Москва надеется всестороннее обсудить вопрос с американской стороной.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что США хотят сузить повестку дня переговоров с Россией по стратегической стабильности. Об этом министр сообщил журналистам на пресс-конференции, посвященной итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Чиновник заметил, что инициативы были предложены Москвой еще в последний год президентства Дональда Трампа, а после - переподтверждены, когда руководство страной взял на себя Джо Байден.

Мы предлагаем рассматривать сферы стратегической стабильности с учетом всех без исключения факторов, всех без исключения систем, как наступательных, так и оборонительных, которые на эту стратегическую стабильность оказывают непосредственное влияние. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По мнению чиновника, по первым признакам американцы хотят значительно сузить повестку обсуждений и включить в повестку обсуждений не все факторы, касающиеся стратегической стабильности. Однако Москва положительно относится к предложению Вашингтона о проведении двустороннего саммита. Ранее Владимир путин упоминал о том, что РФ и США как две ведущие ядерные державы несут большую ответственность за положение дел в мире.

Боррель заявил о решении Евросоюза не обострять отношения с Россией.

Видео: МИД России