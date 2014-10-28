Боррель заявил о решении Евросоюза не обострять отношения с Россией

Ситуацию со взрывами во Врбетице обсудят главы стран ЕС 25 мая.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о решении ЕС не обострять отношения с Россией. Такое заявление дипломат сделал после заседания глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в союз. При этом все государства заняли твердую позицию по поддержке позиции Чехии в ситуации со взрывами на складах во Врбетице, произошедших в 2014 году. Однако не все согласны с тем, что следует вести эскалацию во внешней политике против Москвы. Спикер призвал оказывать поддержку Праге не провоцируя рост напряженности с РФ.

Эксперт подчеркнул, что лидеры стран ЕС обсудят дальнейшие отношения с Россией во время саммита в Брюсселе, который состоится 25 мая. Боррель призвал СМИ дождаться их постановления. Политики также обсудили ситуацию по Чехии и России во время неформального саммита, который состоялся в минувшие выходные. Об этом журналистам сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Фото: МИД России