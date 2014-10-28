  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Боррель заявил о решении Евросоюза не обострять отношения с Россией
Сегодня, 8:01
124
lesjasap

Боррель заявил о решении Евросоюза не обострять отношения с Россией

0 0

Ситуацию со взрывами во Врбетице обсудят главы стран ЕС 25 мая.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о решении ЕС не обострять отношения с Россией. Такое заявление дипломат сделал после заседания глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в союз. При этом все государства заняли твердую позицию по поддержке позиции Чехии в ситуации со взрывами на складах во Врбетице, произошедших в 2014 году. Однако не все согласны с тем, что следует вести эскалацию во внешней политике против Москвы. Спикер призвал оказывать поддержку Праге не провоцируя рост напряженности с РФ.

Эксперт подчеркнул, что лидеры стран ЕС обсудят дальнейшие отношения с Россией во время саммита в Брюсселе, который состоится 25 мая. Боррель призвал СМИ дождаться их постановления. Политики также обсудили ситуацию по Чехии и России во время неформального саммита, который состоялся в минувшие выходные. Об этом журналистам сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Лавров обвинил США и ЕС в насаждении тоталитаризма.

Фото: МИД России

Теги: врбетице, евросоюз, жозеп боррель, мид
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
белоусова герта
Сегодня 9:20

Внимание открыт доcтуп к базе дeвoк кoторыe любят сeкc и дaют без дeнег и pазговоpов. Зачем тpатить деньги на шлюx или уламывать на ceкс, еcли здесь дaют, пользуйcя пoка беcплатнo ----- http://bit.do/devbaz

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии