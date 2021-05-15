Военные Баку находятся в Гегаркуникской области Армении.

Азербайджанская армия продвинулась ещё на 2 километра вглубь территории Армении. Об этом рассказали представители портала "Авиа.про". Эксперты напомнили, что двусторонние переговоры с Ереваном не завершились успехом. Они привели к тому, что Минобороны дополнительно захватило несколько квадратных километров территории Республики Армения. В СМИ уточнили, что речь идет о зоне, находящейся в шести километрах в западном направлении от села Верин Шоржа Гегаркуникской области. Там размещены азербайджанские военные. Они занимаются укреплением района.

Видеосъемка сделана на участке примерно в 6 км к западу от Верин Шоржа, на склоне горы. Граница Карвачара проходит по горным вершинам, но азербайджанские военнослужащие стоят на отрезке склона и по прямой линии продвинулись примерно на 2 км СМИ Армении

По мнению журналистов издания, военные Баку отсекают Сюникскую область у Армении. За счет этой территории Азербайджан может планировать проложить коридор в Нахичевань.

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на границе Азербайджана и Армении.

Фото и видео: YouTube/ArmLur TV

