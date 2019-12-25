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Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Сегодня, 10:56
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lesjasap

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на границе Азербайджана и Армении

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Москва и Ереван провели телефонные переговоры.

Российский президент Владимир Путин обсудил с исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном ситуацию на границе Азербайджана и Армении. Стороны провели телефонный разговор, в котором подчеркнули необходимость неукоснительного соблюдения режима прекращения огня в регионе. Известно, что общение между политиками произошло поздно вечером 13 мая по инициативе Еревана.

Владимир Путин акцентировал необходимость строгого выполнения всех положений заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января сего года, прежде всего в части неукоснительного соблюдения режима прекращения огня.

пресс-служба Кремля

Также в Москве подтвердили продолжение усилий по поддержанию более плотных контактов с Баку и Ереваном в вопросе обеспечения стабильности Нагорного Карабаха. Никол Пашинян выразил признательность президенту РФ за конструктивный диалог и взаимодействие по возникающим вопросам.

Макрон потребовал вывести азербайджанские войска с территории Армении.

Фото: Kremlin.ru

Теги: азербайджан, армения, владимир путин, никол пашинян, телефонный разговор
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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