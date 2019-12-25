Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Российский президент Владимир Путин обсудил с исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном ситуацию на границе Азербайджана и Армении. Стороны провели телефонный разговор, в котором подчеркнули необходимость неукоснительного соблюдения режима прекращения огня в регионе. Известно, что общение между политиками произошло поздно вечером 13 мая по инициативе Еревана.
Владимир Путин акцентировал необходимость строгого выполнения всех положений заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января сего года, прежде всего в части неукоснительного соблюдения режима прекращения огня.
пресс-служба Кремля
Также в Москве подтвердили продолжение усилий по поддержанию более плотных контактов с Баку и Ереваном в вопросе обеспечения стабильности Нагорного Карабаха. Никол Пашинян выразил признательность президенту РФ за конструктивный диалог и взаимодействие по возникающим вопросам.
Макрон потребовал вывести азербайджанские войска с территории Армении.
Фото: Kremlin.ru
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