На границе с Арменией замечены беспилотники Азербайджана

Сообщается, что они проводят разведку местности.

Ударные дроны Bayraktar TB2, принадлежащие армии Азербайджана, были замечены на границе с Арменией. Об этом информирует Avia.pro.

По данным издания, 16 мая войска Азербайджана пересекли границу с Арменией, а затем разместили на этой территории десятки своих военнослужащих. Также сообщается о запуске Баку трех БПЛА Bayraktar TB2.

В настоящее время, согласно информации издания, беспилотники проводят разведку местности. Уточняется, что они перемещаются на максимально близком к границе расстоянии и имеют возможность нанести удар по военным объектам Армении.

Накануне в Армении сообщили, что силы Азербайджана остались в Сюникской и Гегаркуникской областях. Правитедьство страны считает, Баку посягает на суверенные территории Еревана и призывают военнослужащих вернуться на свои позиции.

Ранее Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на границе Азербайджана и Армении.

Фото: airwar.ru