Переговоры продолжатся днем 15 мая.

В Армении утверждают, что силы Азербайджана остались в Сюникской и Гегаркуникской областях. Об этом сообщили представители Минобороны Еревана утром 15 мая. Ситуация на границе, возникшая 12-13 мая между двумя государствами, остается нерешенной.

Ситуация с ВС Азербайджана по вторжению на отдельные приграничные территории Сюникской и Гегаркуникской областей Армении под предлогом корректировки границы, не урегулирована. пресс-служба Минобороны Армении

По мнению правительства Армении, Баку посягает на суверенные территории Еревана, что является абсолютно неприемлемым поведением. Власти страны призывают Баку вернуться на исходные позиции без предварительных условий. Ожидается, что переговорный процесс по конфликту продолжится днем 15 мая.

Азербайджанская армия продвинулась ещё на 2 километра вглубь территории Армении.

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