Arianespace анонсировала запуск Ariane 6 со спутником связи в 2023 году

Корпорация подписала контракт с Intelsat.

Корпорация Arianespace анонсировала запуск ракеты-носителя Ariane 6 с телекоммуникационным спутником связи от компании Intelsat в 2023 году.

Arianespace и Intelsat подписали сегодня соглашение о выводе на орбиту посредством двух запусков трех спутников: Galaxy 35, Galaxy 36 и Galaxy 37 сообщение Arianespace

На данный момент известно, что аппараты Galaxy 35 и Galaxy 36 будут выведены на орбиту одновременно в 2022 году, а Galaxy 37 - в 2023 году. Оба раза ракета будет стартовать с космодрома, расположенного в Южной Америке. Первый запуск на орбиту произведет Ariane 5, второй - Ariane 6.

Напомним, что запускаемые спутники необходимы для обеспечения связи "в верхней части спектра C-диапазона беспроводных радиочастот. Он используется для передачи данных по всему миру. Компания-заказчик увеличит скорость развертывания сетей 5G американскими операторами мобильной связи.

Ракета Vega с 53 малыми спутниками стартовала с космодрома во Французской Гвиане.