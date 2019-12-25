Лондон проведет совместные учения с Киевом в акватории Черного моря.

Анонсирован заход британских кораблей в Черное море. Министр обороны страны Бен Уоллес рассказал, что королевский военно-морской флот проведет совместные учения с Украиной.

Великобритания запускает мультинациональные учения по укреплению украинских ВМС для противостояния угрозам с востока сообщение правительства Великобритании

В Лондоне отметили, что уже помогли тысячам украинских военных получить ряд боевых навыков, показали как необходимо оказывать первую помощь и продемонстрировали оперативное планирование для защиты территориальной целостности государства.

Учения Британии и Украины, согласно тексту правительственного заявления, поможет Лондону более тесно работать с международными партнерами для защиты черноморского региона.

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