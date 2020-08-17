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Великобритания не признает результаты президентских выборов в Белоруссии

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МИД Британии выступил с заявлением.

Великобритания не признает результаты президентских выборов в белоруссии. Об этом сообщается в официальном заявлении главы МИД Доминика Рааба. Лондон вместе с международными партнерами готов применить санкции против лиц, ответственных за насилие против участников протестов в республике.

Нам срочно нужно силами ОБСЕ провести расследование нарушений, которые сделали выборы нечестными, а также последовавших после них жутких репрессий

Доминик Рааб, глава МИД Великобритании 

Рааб заявил, что Великобритания хочет призвать к ответу власти Белоруссии, которые допустили происходящее в стране.

Великобритания заказала 90 млн доз вакцин от коронавируса у Johnson & Johnson и Novavax.

Видео:YouTube / Guardian News 

Теги: белоруссия, великобритания, доминик рааб, мид, президентские выборы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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