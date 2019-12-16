Пол малыша неизвестен общественности.

Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса. Об этом заявил брат певца Хулио Иглесиас-младший во время выступления на чилийской радиостанции ADN.

У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив прокомментировал брат Энрике

Он поздравил пару с появлением еще одного малыша. Родственник не стал делиться информацией относительно пола ребенка. Он заявил, что родители держат это в секрете. Напомним, что российская теннисистка начала роман с испанским исполнителем в 2002 году. В 2017 году Курникова родила двойню: мальчика Николаса и девочку Люси.

Ранее Piter.tv псал о том, что Анна Курникова внезапно изменила фамилию.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

