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Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса
Сегодня, 9:49
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lesjasap

Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса

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Пол малыша неизвестен общественности.

Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса. Об этом заявил брат певца Хулио Иглесиас-младший во время выступления на чилийской радиостанции ADN.

У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив

прокомментировал брат Энрике

Он поздравил пару с появлением еще одного малыша. Родственник не стал делиться информацией относительно пола ребенка. Он заявил, что родители держат это в секрете. Напомним, что российская теннисистка начала роман с испанским исполнителем в 2002 году. В 2017 году Курникова родила двойню: мальчика Николаса и девочку Люси.

Ранее Piter.tv псал о том, что Анна Курникова внезапно изменила фамилию.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: анна курникова, теннис, энрике иглесиас
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Музыка,

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