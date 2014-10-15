Энрике Иглесиас впервые показал сразу двух детей

Знаменитый певец опубликовал снимок сразу с двумя детьми у себя на страничке в Instagram.

Знаменитый певец Энрике Иглесиас впервые показал сразу дочку Люси и сына Николаса. Снимок с детьми артист опубликовал у себя на страничке в Instagram.

Однако лица малышей поклонники, к сожалению, не увидят. На фото счастливый отец смотрит вместе с детьми футбол. На снимке видны лишь их затылки и спины.

Напомним, в середине декабря прошлого года артист и его возлюбленная, российская теннисистка и фотомодель Анна Курникова впервые стали родителями. У пары родились двойняшки — дочка Люси и сын Николас. Больше месяца назад Энрике Иглесиас уже выставлял фото маленьких детей в социальные сети. Однако с этого времени они, конечно, сильно изменились.

Фото: Instagram / enriqueiglesias