За 9 месяцев в Петербурге родилось 518 пар двойняшек

Всего за девять месяцев в городе родились 40 884 ребенка.

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга опубликовал статистику рождаемости за девять месяцев 2024 года, приурочив её к Дню матери. За этот период в городе родилось 40 884 ребёнка, из которых 518 — двойняшки и 11 — тройняшки. Также 1975 детей появились на свет благодаря ЭКО.

В сообщении отмечается, что город оказывает значительную поддержку семьям с детьми, предоставляя различные виды денежных выплат, сертификаты для обследования репродуктивного здоровья ("Сертификат молодожёнов"), возможность пройти диспансеризацию и программу "Подарок новорождённому". Также доступны курсы подготовки к родам.

Ранее Piter.TV сообщал, что с негативной реакцией работодателя на беременность столкнулись 7% петербурженок.

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