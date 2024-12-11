Врачей Петербурга обяжут мотивировать женщин на рождение детей

Эффективность руководителей женских консультаций будут оценивать с учётом отказов женщин от аборта.

В Санкт-Петербурге расширен перечень мер, направленных на снижение числа абортов. Нововведения включены в программу по повышению рождаемости в городе на 2024–2027 годы, опубликованную на городском портале нормативных правовых актов.

К ранее действовавшим четырём мерам, включавшим комплексное сопровождение беременных, доабортное консультирование и просветительскую работу, добавились ещё шесть пунктов. Теперь в женских консультациях будут проводить "мотивационное анкетирование" для женщин, обратившихся за прерыванием беременности. Кроме того, врачи будут использовать специальные "речевые модули" для формирования у женщин положительного настроя на рождение ребёнка.

Эффективность работы руководителей женских консультаций будет оцениваться по количеству отказов от абортов после консультаций. Также беременным с хроническими заболеваниями будет обеспечено санаторно-курортное лечение, а беременным, детям до года и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, — социально-медицинский патронаж.

В целом программа направлена на популяризацию семейных ценностей, в том числе с помощью социальной рекламы против абортов. Согласно прогнозам, в 2025 году в Петербурге должно родиться не менее 45 175 детей, в 2026 году — 44 202, а в 2027 году — 44 157.

Ранее Piter.TV сообщал, что в вузах Петербурга появятся комнаты матери и ребёнка.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")