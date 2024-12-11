В вузах Петербурга появятся комнаты матери и ребёнка

В высших учебных заведениях также хотят открыть группы кратковременного пребывания и пункты проката колясок и кроваток.

В университетах Северной столицы планируют создать комнаты матери и ребенка, а также группы кратковременного пребывания для детей до трех лет. Инициатива является частью городской программы по повышению рождаемости на 2024-2027 годы. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов города.

Согласно опубликованному документу, с 2025 года в вузах будут открываться комнаты для матерей и детей, группы кратковременного пребывания для малышей, а также пункты проката колясок и кроваток. Планируется, что этими возможностями смогут воспользоваться студенты-родители, обучающиеся по очной форме. Кроме того, с 2025 года будет доступна услуга "социальная няня". Реализация проекта пройдет при поддержке федеральных властей.

К 2027 году планируется охватить до 60 семей.

Ранее Piter.TV сообщал, что в 2025 году льготные путевки в летние лагеря получат 61 тыс. петербургских детей.

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