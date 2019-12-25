В 2025 году льготные путевки в летние лагеря получат 61 тыс. петербургских детей

Запланировано увеличение количества сертификатов на частичную оплату стоимости путёвок, сумма которых достигнет почти 25 тысяч рублей

В 2025 году, который объявлен Годом детского отдыха в образовательной системе, дети Петербурга получат 161 тысячу льготных путёвок, что на 6 тысяч превышает количество путёвок, выданных в 2024 году. Эти цифры обсуждались на заседании правительства под председательством губернатора Александра Беглова, где рассматривались планы летней оздоровительной кампании.

Начиная с нового года, дети с особыми потребностями будут иметь право на бесплатный отдых в летних лагерях, увеличив общее количество льготных категорий до 19. Губернатор подчеркнул значимость обеспечения качественного отдыха детей в городских и загородных лагерях, выделяя на эти цели существенные финансовые ресурсы.

Кроме того, были подведены итоги текущей оздоровительной кампании, в ходе которой в 2024 году было предоставлено 155450 путёвок с частичной компенсацией затрат. Некоторые категории льготников, включая сирот и детей из малообеспеченных семей, полностью оплачивают стоимость путёвок за счёт городского бюджета.

На 2025 год запланировано увеличение количества сертификатов на частичную оплату стоимости путёвок, сумма которых достигнет почти 25 тысяч рублей. Губернатор поручил следить за организацией отдыха и безопасностью детей в лагерях, а также обеспечивать лагеря современным оборудованием.

В течение учебного периода 2024-2025 годов планируется подготовить 2000 вожатых. Губернатор отметил, что Петербург обладает значительным опытом в области организации детского отдыха, сообщает пресс-служба Губернатора Санкт-Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что бюджет программы медпомощи в Петербурге превысит 280 млрд рублей в 2025 году.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")