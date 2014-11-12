В России предложили запустить программу послеродового патронажа

Татьяна Буцкая рассказал о необходимости разработки единого стандарта послеродового восстановления женщины.

В России для женщин необходимо запустить специальную программу для физического и психологического восстановления после родов. Соответствующее предложение журналистам телеканала "360.ru" огласила автор законодательной инициативы, первый заместитель главы профильного комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Парламентарий пояснила, что в настоящее время текст документа находится на этапе обсуждения. Политик отметила, что при беременности и после родов организм женщины сильно перестраивается, поэтому для сохранения здоровья новоиспеченным матерям остро необходима поддержка специалистов.

Беременность развивается 9 месяцев, а после родов 9 месяцев организм восстанавливается. И на уровне работы внутренних органов, и гормональная система. Сердце работало за двоих, почки — за двоих, печень и тд. Чтобы организму восстановиться, должны пройти время. Татьяна Буцкая, депутат ГД РФ

Представительница нижней палаты парламента страны указала, что важно разработать такие нормативы для послеродового наблюдения женщин акушерками, включающие услуги на дому. Татьяна Буцкая заметила, что со стороны властей будет мало дать женщине информацию на школах подготовки к родам, так как теория без практики — ничто. Депутат привела аналогию с водителем, которого выпустили на дорогу, просто дав почитать правила вождения транспортного средства.

Также надо маме рассказать и про семейные МФЦ, и про меры соцподдержки, а если ребеночек родился с патологиями, то про систему ранней помощи. Это все должно входить в стандарт. Татьяна Буцкая, депутат ГД РФ

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