Редкая окаменелость показала ученым беременного ихтиозавра Фиону

Окаменелость из мелового периода в Чили показывает, что ихтиозавр была беременна двойней, когда умерла.

Компьютерная томография древней морской рептилии, которая была погребена во время беременности, преподнесла огромный сюрприз: внутри её окаменевших останков были обнаружены два плода. Эксперт впервые обнаружила окаменелость в 2009 году. Она рассказала журналистам из научного издания Live Science о том, что планирует опубликовать более подробную информацию об этом открытии в готовящейся к публикации научной статье. Женщина подчеркнула, что 16 лет назад исследователи, работавшие в национальном парке Торрес-дель-Пайне на юге Чили, нашли палеонтологическое "золото" — окаменелые останки беременной ихтиозавры — хищника, похожего на дельфина, который бороздил моря на протяжении большей части мезозойской эры (от 252 до 66 миллионов лет назад).

Близнецы! У неё родился ещё один ребёнок. Джудит Пардо-Перес, палеонтолог из Университета Магальянес в Чили

Первоначально исследователи сообщили, что ихтиозавр был сохранен в мельчайших деталях и включал скелет нерожденного плода длиной примерно 6 дюймов (15 сантиметров). Окаменелость была впервые обнаружена в 2009 году, когда Пардо-Перес работала над диссертацией. Вернувшись на место раскопок год спустя, она заметила необычные кости между рёбрами основной окаменелости, указывающие на наличие плода, но только в 2022 году беременный ихтиозавр, получивший имя Фиона, был полностью раскопан. Теперь же Пардо-Перес и его коллеги провели полный анализ окаменелости. Их результаты были опубликованы 25 февраля в "Журнале палеонтологии позвоночных".

Ихтиозавр, живший примерно 131 миллион лет назад, по оценкам, был около 11,5 футов (3,5 метра) в длину. Согласно исследованию, его замечательная сохранность объясняется быстрым захоронением туши в донных отложениях в сочетании с отсутствием падальщиков, вероятно, из-за низкого уровня кислорода на морском дне. Исследователи идентифицировали его как Myobradypterygius hauthali, вид, ранее известный по другим фрагментарным останкам.

Эта находка представляет собой третий экземпляр беременной ихтиозавры из мелового периода (от 145 до 66 миллионов лет назад), хотя беременные ихтиозавры из юрского и триасового периодов также были найдены. Позвонки плода, высота которых составляет примерно 0,6 дюйма (1,5 см), удивительно велики по сравнению с длиной Фионы в 11,5 футов. Исследователи считают, что M. hauthali могла рожать относительно крупных детёнышей.

Хотя некоторые более ранние ихтиозавры выталкивали своих детёнышей вперёд головой, останки Фионы свидетельствуют об обратном. Расположение плода внутри Фионы говорит о том, что, как и многие эволюционно "продвинутые" ихтиозавры, M. hauthali рожала хвостом вперёд, что также наблюдается у современных дельфинов и китов. Чтобы извлечь окаменелость Фионы из земли в национальном парке Торрес-дель-Пайне на юге Чили, использовалась каменная пила. Исследователи также обнаружили последнюю трапезу Фионы: останки мелких рыб. Это редкий случай, когда можно увидеть, чем питались ихтиозавры мелового периода, поскольку прямые свидетельства их рациона встречаются редко.

Пардо-Перес продолжает изучать беременную ихтиозавриху. Ученая провела компьютерную томографию окаменелости, что позволило ей более детально рассмотреть весь скелет. Именно тогда она обнаружила, что ихтиозавриха была беременна двойней, и планирует опубликовать новое исследование об этих находках в будущем.

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Фото: Mauricio Álvarez; Judith Pardo-Pérez