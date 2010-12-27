Теннисистка Анна Курникова впервые стала мамой

Российская теннисистка и фотомодель 16 декабря родила близняшек мальчика и девочку.

Анна Курникова - российская теннисистка и фотомодель. Звездный час спортсменки настал в 1998 году, тогда она победила Мартину Хингис и Линдсей Девенпорт, что позволило ей войти в список двадцати сильнейших теннисисток мира. В паре с Мартиной через год они выиграли открытый чемпионат Австралии. Однако стоит отметить, что в одиночном разряде Анна Курникова не смогла победить ни в одном крупном турнире.

Анна Курникова - гражданка США и уже успела стать мамой близняшек от певца Энрике Иглесиас. Они познакомились в 2002 году и с тех пор вместе. СМИ писали, что во время съемок клипа певец отказался целовать теннисистку. Это огорчило и задело девушку, тогда поцелуй с Энрике стал делом принципа теннисистки. В результате у них завязался роман, который длится на протяжении долгих лет.

16 декабря 2017 гола Анна и Энрике впервые стали родителями. Знаменитая теннисистка родила близняшек - Николаса и Люси. Стоит отметить, что Анна старалась на протяжении 9 месяцев скрывать свою беременность.

Фото: Facebook - Anna Kournikova International Community, Instagram - annakournikova