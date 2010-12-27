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Анна Курникова внезапно изменила фамилию
Сегодня, 15:10
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lesjasap

Анна Курникова внезапно изменила фамилию

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Теперь россиянка носит двойную фамилию Курникова-Иглесиас.

Теннисистка Анна Курникова порадовала поклонников неожиданным сюрпризом. Россиянка изменила информацию в своем профиле. Теперь там значится, что у 38-летней спортсменки двойная фамилия -  Курникова-Иглесиас. 

Журналисты из различных изданий написали, что таким образом Анна официально признала, что вышла замуж за 44-летнего певца Энрике Иглесиаса. Стоит отметить, что официальных сообщений ни от Анны, ни от Энрике не последовало. Они продолжают хранить молчание.

Напомним, что пара долгое время жила вместе. Они провели в гражданском браке около 18 лет. Сведения об их романе появились в 2001 году. Оба заявляли, что считают брак излишней формальностью. Влюбленные не подумали узаконить отношения, даже когда у них родились дети. Сейчас Анна и Энрике воспитывают близнецов Люси и Николаса. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Энрике Иглесиас впервые показал сразу двух детей

Фото: Instagram/annakournikova

Видео: YouTube/

Теги: анна курникова, теннис, энрике иглесиас
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Спорт, Новости шоу-бизнеса России,

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