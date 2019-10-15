Иглесиас и Курникова показали новорожденного ребенка

Пол малыша не раскрывается.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали новорожденного ребенка. Малыш появился на свет 30 января 2020 года. Первым сведения о рождении третьего ребенка рассказал брат музыканта Хулио. Об этом он заявил во время интервью журналистам чилийской радиостанции ADN.

Накануне сама новоиспеченная мама подтвердила информацию через свой Instagram. Спортсменка выложила снимки с малышом, сделанные в роддоме. Еще на одном снимке присутствует сам Энрике, который целует Анну в лоб.

Отец также порадовал подписчиков фотографиями с памятного события. Он опубликовал снимок, на котором держит ребенка на руках. До сих пор родители не решились раскрыть его пол.

Ранее Piter.tv писал о том, что Анна Курникова внезапно изменила фамилию.

Фото и видео: Instagram/annakournikova, enriqueiglesias

