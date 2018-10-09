Американский эсминец Arleigh Burke направился в Черное море

Судно примет участие в операциях с союзниками по НАТО.

Ракетный эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Arleigh Burke направляется в Черное море. Об этом сообщается на странице Шестого флота ВМС США в Twitter.

Отмечается, что надводное судно будет задействовано в операциях с партнерами по Североатлантическому альянсу в данном регионе.

Эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG-51) начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе. из сообщения U.S. Sixth Fleet в "Твиттере"

В начале ноября флагманский командный корабль США Mount Whitney направился в акваторию Черного моря для проведения совместных военных учений с членами НАТО. В МИД России охарактеризовали данную ситуацию как игру с огнем. Президент страны Владимир Путин назвал эти мероприятия серьезным вызовом, так как на борту кораблей присутствует боевое стратегическое оружие.

Ранее французский авианосец "Шарль де Голль" столкнулся с парусной яхтой под флагом Польши.

Фото: Twitter/U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet