Флагман Шестого флота ВМС США направился в Черное море

На борту находятся сотрудники штабов Шестого флота, Военно-морских ударных сил и поддержки НАТО.

Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney идет в Черное море. Информация об этом появилась в Twitter флота.

На борту флагманского корабля находятся сотрудники штабов Шестого флота, Военно-морских ударных сил и поддержки НАТО.

В конце предыдущей недели командование объявило об операциях в Черном и Средиземном морях для обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Ранее боевые корабли России и Китая провели первое совместное патрулирование в Тихом океане.

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