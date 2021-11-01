Флагман Шестого флота ВМС США направился в Черное море

Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney идет в Черное море. Информация об этом появилась в Twitter флота.
На борту флагманского корабля находятся сотрудники штабов Шестого флота, Военно-морских ударных сил и поддержки НАТО.
В конце предыдущей недели командование объявило об операциях в Черном и Средиземном морях для обеспечения стабильности и безопасности в регионе.
Ранее боевые корабли России и Китая провели первое совместное патрулирование в Тихом океане.
Видео: соцсети
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