  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:53
139
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Флагман Шестого флота ВМС США направился в Черное море

0 0

На борту находятся сотрудники штабов Шестого флота, Военно-морских ударных сил и поддержки НАТО.

Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney идет в Черное море. Информация об этом появилась в Twitter флота.

На борту флагманского корабля находятся сотрудники штабов Шестого флота, Военно-морских ударных сил и поддержки НАТО.

В конце предыдущей недели командование объявило об операциях в Черном и Средиземном морях для обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Ранее боевые корабли России и Китая провели первое совместное патрулирование в Тихом океане.

Видео: соцсети

Теги: вмс сша, корабль, черное море
Категории: Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии