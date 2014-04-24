Боевые корабли России и Китая провели первое совместное патрулирование в Тихом океане

Оно длилось с 17-го по 23 октября.

Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая провели первое совместное патрулирование в Тихом океане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В опубликованном сообщении уточняется, что патрулирование длилось с 17-го по 23 октября. Совместный отряд насчитывал десять кораблей.

От России в патрулировании участвовали корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов", корветы "Громкий" и "Герой РФ Алдар Цыденжапов", а также большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев".

За время совместного патрулирования корабли прошли через Сангарский пролив, преодолев свыше 1700 морских миль.

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Видео: Минобороны России