Французский авианосец "Шарль де Голль" столкнулся с парусной яхтой под флагом Польши

Никто не пострадал в результате инцидента.

Французский авианосец "Шарль де Голль", принадлежащий Военно-морским силам, столкнулся с парусной яхтой под флагом Польши. Об этом рассказали журналисты местного издания Naval News со ссылкой на информацию, полученную от сотрудников Морской префектуры Средиземного моря. Известно, что происшествие зафиксировано недалеко от города Тулон утром 12 ноября.

В момент аварии французский корабль находился около военно-морской базы Тулона. Экипаж заметил, что наперерез курса боевого авианосца несется иностранный парусник. Моряки попытались уклониться от него,но не избежали удара. После столкновения французам удалось связаться с командиром польской команды. К судну была отправлена помощь. Оказалось, что на борту находился только один человек. Он не травмировался.

В настоящее время ведется расследование данного инцидента.

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Фото: navalnews.com

