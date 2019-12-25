Пользователей Haber7 возмутило присутствие кораблей ВМС США в Черном море

В Турции оценили участие Mount Whitney в военных операциях НАТО.

Пользователей турецкого издания Haber7 возмутило присутствие кораблей Военно-морских сил США в Черном море. Читатели обеспокоены присутствием американских военнослужащих в регионе. Таким мнением иностранцы поделились в комментариях к статье о том, что шестой флот ВМС США отправился в акваторию Черного моря для проведения там совместных военных учений с членами НАТО. Вашингтон представлен флагманским кораблем Mount Whitney. В МИД РФ данную ситуацию охарактеризовали как игру с огнем.

Россия права. Что США делают в Черном море? Пусть убираются восвояси. пользователь ВЕФА

Ястреб заявил, что целью "Сатаны" является окрасить воду в Черном море в кровавый цвет. Он призвал Анкару не поддерживать позицию США и послать Североатлантический военный альянс к черту. Пользователь заметил, что Вашингтон не является для Турции другом. Еще один комментатор под ником Дженк призвал "колонизаторов" проваливать из региона. В противном случае он пообещал похоронить их в море.

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