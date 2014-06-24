Адвокаты отказались защищать в суде убийцу полицейского в Ленобласти

После судебного заседания дело Тимофеева перейдет в юрисдикцию окружных и военных судов, учитывая тот факт, что фигурант является военнослужащим.

В понедельник, 25 апреля, в Кингисеппском городском суде начнется судебное слушание по делу 19-летнего Руслана Тимофеева, которому предстоит выбрать меру пресечения. 47news информирует, что адвокатское сообщество Кингисеппа отказалось поддерживать обвиняемого в данном деле.

Большинство местных юристов выразили нежелание защищать Тимофеева, мотивируя это наличием тесных связей с представителями силовых структур: бывшие коллеги-полицейские либо родственники, работающие в органах охраны правопорядка. Таким образом, защиту подсудимого возьмет на себя назначенный судом адвокат. После судебного заседания дело Тимофеева перейдет в юрисдикцию окружных и военных судов, учитывая тот факт, что фигурант является военнослужащим.

Стоит напомнить, что трагическое событие произошло 23 апреля на проспекте Карла Маркса в Кингисеппе, где находившийся в розыске человек нанес смертельное ранение молодому сотруднику полиции. После произошедшего Тимофеев бежал и укрывался в лесополосе у посёлка Черновское. Полиция провела тщательную операцию по поиску подозреваемого, обследуя территорию площадью около 35 квадратных километров. Благодаря внимательности стражей порядка, беглеца заметили в густых зарослях, откуда позже появился вооруженный двумя ножами Тимофеев. Преступник был задержан полицейскими и бойцами спецподразделения "Гранит" Росгвардии и помещен под арест.

Фото: Piter.TV