217 петербургских медиков привились от коронавируса

Из них 62 медика привиты полностью, два этапа.

Петербургские медики продолжают получать прививку от коронавируса, сообщили в Смольном.

Всего город получил 2 042 вакцины "Спутник V", из них сегодня – 1600 доз. На данный момент привили 217 медработников, из них 62 врача привиты полностью, в два этапа. Уточняется, что все медики чувствуют себя хорошо и без осложнений, за их состоянием наблюдают коллеги. По словам губернатора Петербурга, в Минздрав направили соглашение о поставке вакцины против коронавируса в количестве 4667 доз.

Так, сегодня поступившую вакцину принимали на "Центральной фармацевтической базе Санкт-Петербурга". Напомним, что дату массовой вакцинации пока не называют.

Также Смольный планирует увеличить число прививочных пунктов до 5. Два из них работают в Городской больнице №40 и в поликлинике Красногвардейского района. Остальные откроют в Клинической инфекционной больнице им. С.П.Боткина и поликлиниках Кировского и Калининского районов.

Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению