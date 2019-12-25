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В Петербурге увеличат число прививочных пунктов от коронавируса до пяти
Сегодня, 17:54
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smirenny

В Петербурге увеличат число прививочных пунктов от коронавируса до пяти

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Два из них уже работают.

В Петербурге увеличат число прививочных пунктов от коронавируса до пяти, сообщил ТАСС со ссылкой на комитет по здравоохранению. 

По словам представителя комитета, город готов к массовой вакцинации. В скором времени число прививочных пунктов увеличат до пяти, два из них уже работают в больнице №40 и поликлинике Красногвардейского района. Для остальных пунктов закупают необходимое оборудование.

В среду, 2 декабря, президент Владимир Путин сообщил, что вакцинация от коронавируса по всей России может начаться в конце следующей недели. 

Ранее мы писали, что Сергей Боярский раскритиковал слова Елина о поддержке малого бизнеса. 

Фото: Piter.TV

Теги: прививочные пункты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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