Сергей Боярский раскритиковал слова Елина о поддержке малого бизнеса

В четверг, 3 декабря, депутат Госдумы Сергей Боярский прокомментировал новые коронавирусные ограничения на новогодние каникулы. Чиновник записал видеообращение в своем Instagram-аккаунте.
Театры, музеи, экскурсии, рестораны, кафе... Это всё - рабочие места, семьи, судьбы. Это кровеносная система экономики города. Специалистам, конечно же, виднее, но у меня один вопрос: а можно по-человечески к людям обратиться с разъяснениями? Чтобы поняли и поддержали, объединились, а не озлобились в очередной раз
подписал видеозапись Боярский.
Он также уточнил, что сомневается в эффективности ограничений, и выразил слова поддержки губернатору.
Ранее мы писали, что Смольный не исключил всплеска заболеваемости COVID-19 через две недели.
Фото: Piter.TV
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