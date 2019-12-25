Сергей Боярский раскритиковал слова Елина о поддержке малого бизнеса

Депутат Госдумы предложил разъяснить ограничения, чтобы петербуржцы "не озлобились в очередной раз".

В четверг, 3 декабря, депутат Госдумы Сергей Боярский прокомментировал новые коронавирусные ограничения на новогодние каникулы. Чиновник записал видеообращение в своем Instagram-аккаунте.

Театры, музеи, экскурсии, рестораны, кафе... Это всё - рабочие места, семьи, судьбы. Это кровеносная система экономики города. Специалистам, конечно же, виднее, но у меня один вопрос: а можно по-человечески к людям обратиться с разъяснениями? Чтобы поняли и поддержали, объединились, а не озлобились в очередной раз подписал видеозапись Боярский.

Он также уточнил, что сомневается в эффективности ограничений, и выразил слова поддержки губернатору.

Ранее мы писали, что Смольный не исключил всплеска заболеваемости COVID-19 через две недели.

Фото: Piter.TV