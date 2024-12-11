В Госдуме прокомментировали приговор "76-летней террористке" из Петербурга

Депутат Сергей Боярский считает 10-летний срок справедливой мерой.

Депутат Государственной Думы Сергей Боярский прокомментировал приговор 76-летней петербурженке, которую судили по статье о терроризме. Он считает факт назначения 10-летнего срока в колонии справедливым, – сообщает "Газета.ру".

Напомним, что пенсионерку судили по статье о теракте после того, как она в ноябре 2023 года бросила "коктейль Молотова" в здание военкомата на набережной реки Фонтанки. Петербурженка действовала по указанию мошенников, которые оформили на женщину кредиты и "выкачали" из нее более 500 тыс. рублей.

В результате действий жительницы Северной столицы был причинен ущерб государственному имуществу и собственности владельцу автомобиля, на который перекинулся огонь от зажигательного снаряда.

Защита 76-летней женщины просила полностью оправдать ее и переквалифицировать дело с теракта на умышленное повреждение имущества. Однако в суде стороне защиты отказали, признав пенсионерку виновной и назначив ей наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии.

В Госдуме заключение 1-го Западного окружного военного суда посчитали справедливым. Сергей Боярский разъяснил, что осознанные преступные действия должны быть наказуемы вне зависимости от пола и возраста злоумышленника. По мнению депутата, пенсионерке повезло, что ей не дали высшую меру в виде пожизненного заключения.

Как только вы становитесь соучастником подготовки террористического акта, подготовки какого-то экстремистского действия, вы уже не жертва мошенников. Это уже совершенно другая ответственность и совершенно другое отношение правосудия. Сергей Боярский, депутат Государственной Думы РФ

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