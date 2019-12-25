Смольный не исключил всплеска заболеваемости COVID-19 через две недели

Всплеск может быть спровоцирован концертом Басты.

В Смольном не исключили ряд коронавирусных ограничений после того, как завершится рост заболеваемости, который спровоцировал концерт Басты в Ледовом дворце. Такое мнение выразил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин в ходе брифинга.

Елин отметил, что через две недели точно будет всплеск заболеваний. За это время чиновники постараются понять, снизились ли эпидемические риски и можно ли снимать ограничения. Также в Смольном осознают необходимость снизить туристическую привлекательность города: в Петербург не должны массово приезжать туристы на новогодние праздники. Самих петербуржцев вице-губернатор призвал встретить Новый год и Рождество в кругу семьи.

Ранее мы писали, что Петербург опустился на второе место по числу коронавирусных смертей за сутки.

Фото: Piter.TV