В Смольном попросили петербуржцев провести новогодние праздники дома

Елин отметил, что Новый год ― это семейный праздник.

Вице-губернатор Евгений Елин призвал петербуржцев провести новогодние праздники дома. Он объяснил, что новые ограничения могут остановить рост заболеваемости коронавирусом, передала пресс-служба Смольного.

Город сознательно снижает туристическую активность города. Туристов ждут, но просят приезжать не в этом году. Власти не хотят доводить ситуацию до того, когда придется еще что-то закрывать, поэтому ограничивают проведение массовых мероприятий. Наложенные на работу ресторанов ограничения помогут избежать проведения корпоративов, считает Елин. Также в новогодние праздники не будут работать театры, музеи, выставки, зоопарк.

Это уроки концерта Басты. Мы вынуждены снизить риски заражения при проведении крупных мероприятий или в местах, где возможно массовое скопление людей. сказал вице-губернатор.

Он не исключил, что из-за концерта в "Ледовом дворце" может быть всплеск заболеваемости.

Дополнительных ограничений до Нового года вводить не планируется. Ситуацию чиновник назвал "сложной, но не критической". Если удастся достичь равновесия, то через 10 дней ограничительные меры могут смягчить.

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