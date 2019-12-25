Суд по делу о нарушениях при проведении концертов в "Ледовом дворце" назначен на 4 декабря

Заседание начнется в 10:00.

В пятницу, 4 декабря, Невский районный суд Петербурга рассмотрит материалы дела об административном нарушении в отношении ОАО "Дворец спорта". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Организации вменяют нарушение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия общества. Судебное заседание начнется в 10:00.

Напомним, материалы в суд подал Роспотребнадзор. Эксперт ведомства установил, что концерты Басты в "Ледовом дворце" 27 и 28 ноября проводились с нарушениями требований: не соблюдалась социальная дистанция, некоторые зрители были без масок, потоки посетителей не были разведены. На мероприятии в оба дня присутствовали по 6 тыс. человек.

Фото: newarena.spb.ru