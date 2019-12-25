Регион ожидает поступление тысячи вакцин от COVID-19.

В Подмосковье развернут 200 прививочных пунктов от COVID-19. Об этом сообщили власти региона. По данным представителей местного правительства, в ближайшее время медики подготовят центры, в которых будет массово вакцинироваться население.

В Подмосковье начинается вакцинация жителей от коронавируса. Организуют прививочные пункты. Их количество скоро вырастет до 200. На следующей неделе ожидается поступление около тысячи препаратов заявление чиновников

Напомним, что глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в регионе остаётся сложной.

В Подмосковье запустили движение по третьему участку ЦКАД.

Фото: Piter.tv