Открытый участок — самый длинный из всех.

В Подмосковье запустили движение по третьему участку ЦКАД. Об этом сообщает информационное агентство Regnum.

На церемонии открытия присутствовали заместитель премьер-министра России Марат Хуснуллин, а также министр транспорта Виталий Савельев и глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Открытый участок — самый длинный из всех. Его протяжённость — более 105 километров.

Мадеемся, что до конца года сможем открыть еще один участок. Марат Хуснулин, вице-премьер

По его словам, в России впервые появилась умная дорога, которая позволит пользоваться беспилотным транспортом. Хуснулин поблагодарил строителей за работу — в том числе во время пандемии. Он подчеркнул, что они строили дорогу с соблюдением всех норм безопасности.

Ранее мы писали, что минимальная стоимость проезда по ЦКАД-3 для легковых авто составит 255 рублей.

Фото: "Автодор"