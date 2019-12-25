В Подмосковье запустили движение по третьему участку ЦКАД. Об этом сообщает информационное агентство Regnum.
На церемонии открытия присутствовали заместитель премьер-министра России Марат Хуснуллин, а также министр транспорта Виталий Савельев и глава Минстроя Ирек Файзуллин.
Открытый участок — самый длинный из всех. Его протяжённость — более 105 километров.
Мадеемся, что до конца года сможем открыть еще один участок.
Марат Хуснулин, вице-премьер
По его словам, в России впервые появилась умная дорога, которая позволит пользоваться беспилотным транспортом. Хуснулин поблагодарил строителей за работу — в том числе во время пандемии. Он подчеркнул, что они строили дорогу с соблюдением всех норм безопасности.
Ранее мы писали, что минимальная стоимость проезда по ЦКАД-3 для легковых авто составит 255 рублей.
Фото: "Автодор"
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