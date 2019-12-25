Минимальная стоимость проезда по ЦКАД-3 для легковых авто составит 255 рублей

Тарифы разработаны по принципу "дальше едешь - меньше платишь".

Минимальная стоимость проезда самому протяжённому участку ЦКАД-3 для легковых авто составит 255 рублей. Цена будет актуальная при наличии скидки по транспондеру. Об этом рассказали в "Автодоре".

Отмечается, что цена с картой составит 2,4 рубля за километр. Для грузового транспорта проехать участок магистрали длиной в 105 километров можно будет за 830 рублей. При наличие транпондера можно будет получить скидку в 50%.

Тарифы разработаны по принципу "дальше едешь - меньше платишь".

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал ЦКАД "вторым дыханием" для области. Он выразил благодарность вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину за содействие в ускорении темпов строительства дороги. Глава региона подчеркнул, что подобные проекты укрепляют Московскую область.

Фото: "Автодор"