Губернатор Подмосковья назвал ЦКАД "вторым дыханием" для области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал ЦКАД "вторым дыханием" для области. Об этом он сообщил журналистам на открытии дороги.
Воробьев выразил благодарность вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину за содействие в ускорении темпов строительства дороги. Он подчеркнул, что подобные проекты укрепляют Московскую область.
Напомним, что в феврале 2020 года Хуснуллин был недоволен темпами работ на автомобильной дороге. Он отметил, что строительство тянется с 2014 года.
Фото: ВКонтакте / Андрей Воробьев
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