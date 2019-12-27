Губернатор Подмосковья назвал ЦКАД "вторым дыханием" для области

С утра министр транспорта Евгений Дитрих, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава Подмосковья Андрей Воробьев открыти движение по ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал ЦКАД "вторым дыханием" для области. Об этом он сообщил журналистам на открытии дороги.

Воробьев выразил благодарность вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину за содействие в ускорении темпов строительства дороги. Он подчеркнул, что подобные проекты укрепляют Московскую область.

Напомним, что в феврале 2020 года Хуснуллин был недоволен темпами работ на автомобильной дороге. Он отметил, что строительство тянется с 2014 года.

Фото: ВКонтакте / Андрей Воробьев