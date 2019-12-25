В Петербурге пока не будет массовой вакцинации, как в Москве

В Москве с декабря вакцину начнут делать врачам, учителям, сотрудникам соцслужб.

В Москве открывается электронная запись на массовую вакцинацию от коронавируса для врачей, учителей и сотрудников соцслужб. Работа прививочных пунктов начнется 5 декабря. Комитет по здравоохранению Петербурга рассказал "Фонтанке", что в нашем городе пока что такого нет. И хорошо, если текущих поставок хватит хотя бы на врачей.

Пока о записи речи не идет. Нет сроков поставки больших партий вакцины. Комздрав

Как уточнили в комитете, Петербург готов к массовой вакцинации, но поставки вакцины зависят от Министерства здравоохранения. Информация о крупных поставках в Петербург не поступала. До конца года в Северной столице будет 4667 доз, но этого хватит только на медиков.

Пункты вакцинации от коронавируса уже работают в 40-й больнице и 68-й поликлинике Красногвардейского района.

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