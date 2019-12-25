В Петербург из центра Гамалеи прибыла вторая партия вакцины от коронавируса

Привезли 1600 доз.

В Петербург 3 декабря из столичного НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России поступила партия вакцины от COVID-19. Об этом сообщил 78.ru

Это второй транш коронавирусной вакцины в количестве 1600 доз. Партия предназначена для медицинских работников. Вакцину привезли в замороженном виде.

Она не подлежит разморозке и повторной заморозке. Любовь Полякова, генеральный директор Центральной фармацевтической базы

Полученную вакцину планируют отправить в отделение больницы № 40 в Курортном районе и в поликлинику № 68 Красногвардейского района. Вакцины медикам будут делать в этих двух точках.

Названы возможные симптомы после вакцинации от COVID-19.

Фото: pixabay