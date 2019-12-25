При повышении температуры выше 38% нужно принять обезболивающее или жаропонижающее.

Названы возможные симптомы после вакцинации от COVID-19. О памятке с рекомендациями, которую выдают привитым в Москве, пишет "360".

После прививки "Спутник V" 10% человек может почувствовать жар, озноб, слабость или тошноту. Также к 1,5% могут наблюдаться першение в горле или заложенность носа. Однако большинство привитых переносят вакцинацию без последствий. Побочные эффекты же говорят о формировании иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Медики напоминают, что реакция на вакцину является индивидуальной.

Гражданам, у которых наблюдаются побочные эффекты, рекомендуют больше спать и избегать силовых нагрузок. При повышении температуры выше 38% нужно принять обезболивающее или жаропонижающее. Если температура выше 39% и не спадает через четыре часа после приёма лекарств, то следует вызвать врача.

Ранее "Спутник V" получили первые добровольцы старше 60 лет.

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