Российскую вакцину начали испытывать на пожилых людях.

Российскую вакцину "Спутник V" получили первые добровольцы старше 60 лет. Об этом журналистам "Известий" сообщил главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин. По его словам, препарат ввели первой группе лиц пожилого возраста.

В младшей возрастной группе, которая уже исследовалась, в большинстве случаев в первые 24–49 часов после введения первой дозы вакцины было характерно предгриппозное состояние и повышение температуры Никита Ломакин, эксперт

В тестировании принимают участие 28 человек старше 60 лет. Им сделали прививку 28 октября. В общей сложности в тестировании будет задействовано 110 добровольцев. На данный момент побочные эффекты у волонтеров не выявлены.

Эксперт прокомментировал отказ ЕС от китайской и российской вакцины от COVID-19.

Фото: Минздрав России