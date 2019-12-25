Эксперт прокомментировал отказ ЕС от китайской и российской вакцины от COVID-19

При худшем сценарии вакцину создать не удастся.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что Евросоюз не будет использовать российскую и китайскую вакцины от коронавируса. Венгрии, которая проявила интерес к зарубежной вакцине, пригрозили административными мерами. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" заметили, что ситуация приобретает все более выраженный политический окрас.

Административные меры будут грозить стране в том случае, если она купит вакцины до ее официальной сертификации в ЕС. При этом недавно в Европе заявляли, что дефицит вакцины может быть до 2022-го года.

Доступность и качество вакцины для населения в пандемию становятся менее важны, чем место ее сертификации и вопросы предоплаты за ее приобретение. заявили эксперты.

Также допускается, что вакцину вообще не удастся создать.

Фото: Piter.TV