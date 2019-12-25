ЕК допустила худший сценарий, что вакцину от COVID-19 создать не удастся

Еврокомиссия допустила худший сценарий по борьбе против коронавируса. На брифинге еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидис заявила о том, что в самом негативном развитии событий Евросоюзу не удастся создать вакцину от COVID-19. При лучшем сценарии, эффективная вакцина от инфекции появится в течение ближайших нескольких месяцев.
Худший сценарий для меня, это если эффективную вакцину от коронавируса создать вообще не удастся. Лучший сценарий предусматривает появление вакцины в течение ближайших нескольких месяцев
Стелла Кириакидис, еврокомиссар по вопросам здравоохранения
Ранее в Еврокомиссии заявили, что не ведут переговоры с Россией и Китаем по поставкам их вакцин в Евросоюз. Стратегия вакцинации ЕС предусматривает предоплаченные поставки с компаниями, изготавливающими препарат на территории Евросоюза.
Фото: Pixabay.com
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