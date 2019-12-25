ЕК допустила худший сценарий, что вакцину от COVID-19 создать не удастся

Стелла Кириакидис также назвала лучший вариант развития ситуации.

Еврокомиссия допустила худший сценарий по борьбе против коронавируса. На брифинге еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидис заявила о том, что в самом негативном развитии событий Евросоюзу не удастся создать вакцину от COVID-19. При лучшем сценарии, эффективная вакцина от инфекции появится в течение ближайших нескольких месяцев.

Худший сценарий для меня, это если эффективную вакцину от коронавируса создать вообще не удастся. Лучший сценарий предусматривает появление вакцины в течение ближайших нескольких месяцев Стелла Кириакидис, еврокомиссар по вопросам здравоохранения

Ранее в Еврокомиссии заявили, что не ведут переговоры с Россией и Китаем по поставкам их вакцин в Евросоюз. Стратегия вакцинации ЕС предусматривает предоплаченные поставки с компаниями, изготавливающими препарат на территории Евросоюза.

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