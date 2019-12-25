В ЕК заявили, что все население региона будет вакцинировано только к концу следующего года.

Евросоюз может столкнуться с нехваткой вакцины от коронавируса до 2022 года. Об этом сообщили журналисты из Reuters со ссылкой на закрытое заседание дипломатов ЕС. Эксперты отметили, что вакцинация населения коснется лишь небольших групп региона.

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Напомним, что ранее Еврокомиссия говорила о компаниях, у которых заказала доставку вакцин против коронавируса. В список попали AstraZeneca, Sanofi - GSK, Johnson & Johnson, CureVac, Moderna и консорциум фармакологических компаний BioNTech и Pfizer. В общей сложности ЕК получит более одного миллиарда доз. Крупнейший контракт вступил с силу с 27 августа (на 400 млн доз препарата). По нему ЕК выплатила уже 336 млн евро.

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