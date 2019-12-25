ЕК: вакцины из России или Китая никогда не станут частью стратегии вакцинации ЕС

Эрик Мамер рассказал, что иностранным препаратам придется пройти через сертификацию для того, чтобы их можно было реализовывать в ЕС.

Вакцины из России или Китая никогда не станут частью стратегии вакцинации Евросоюза. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер во время пятничного брифинга в ЕК. Чиновник отметил, что программа основывается на предоплаченных заказах. Она включает в себя только те компании, которые изготавливают препараты на территории союза.

Мы подписываем соглашения о поставках вакцины только со странами, которые будут производить вакцину на территории ЕС, и не ведем переговоры с Россией или Китаем Эрик Мамер, представитель Еврокомиссии

Эксперт уточнил, что его заявление не означает, что российские или китайские вакцины не смогут поступать на европейский рынок. Однако иностранным препаратам придется пройти через серьезную процедуру сертификации.

Премьер Венгрии сообщил о переговорах с Россией о доступе к вакцине от коронавируса.

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