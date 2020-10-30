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Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19

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Урсула фон дер Ляйен выступила по итогам неформального саммита Евросоюза.

Глава Еврокомиссии рассказала, как страны Евросоюза получат вакцину от COVID-19. По словам Урсулы фон дер Ляйен, все государства-участники будут иметь препарат для борьбы с коронавирусом одновременно, в соответственности с численностью населения. Об этом чиновница рассказала на пресс-мероприятии, организованном в Брюсселе по итогам саммита ЕС, проводимого в режиме видеоконференции.

Приоритетом является гарантия справедливого распределения вакцины между членами ЕС. Здесь у меня есть хорошая новость для вас: все государства ЕС получат вакцину одновременно на одинаковых условиях

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

ЕК: никто в Европе не хочет второго локдауна из-за COVID-19.

Видео: YouTube / EU Debates | eudebates.tv

Теги: вакцина, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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