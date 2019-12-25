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ЕК: никто в Европе не хочет второго локдауна из-за COVID-19
Сегодня, 11:45
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lesjasap

ЕК: никто в Европе не хочет второго локдауна из-за COVID-19

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Марош Шефчович призвал европейцев к дисциплине.

В Еврокомиссии заявили, что никто в Европе не хочет второго локдауна из-за распространения COVID-19. Об этом заговорил вице-президент ЕС Марош Шефчович во время собственного выступления в Европарламенте. Эксперт призвал людей быть дисциплинированными в вопросе предотвращения  и противодействия распространения инфекции по региону.

Никто в Европе не хочет второго локдауна, этого не хотят люди, не хотят и компании

Марош Шефчович, вице-президент Еврокомиссии

Напомним, что первый европейский локдаун начался весной 2020 года. Он привел регион к крупнейшему со времен Второй мировой войны экономическому кризису. Властям пришлось запретить работу большинства торговых учреждений и развлекательные мероприятия, приостановить туризм и ввести ограничения на передвижения.

ЕС подписал контракт на покупку американского препарата от COVID-19.

Фото: Pixabay.com

Теги: еврокомиссия, европа, евросоюз, локдаун, марош шефчович
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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