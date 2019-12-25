ЕК: никто в Европе не хочет второго локдауна из-за COVID-19

Марош Шефчович призвал европейцев к дисциплине.

В Еврокомиссии заявили, что никто в Европе не хочет второго локдауна из-за распространения COVID-19. Об этом заговорил вице-президент ЕС Марош Шефчович во время собственного выступления в Европарламенте. Эксперт призвал людей быть дисциплинированными в вопросе предотвращения и противодействия распространения инфекции по региону.

Никто в Европе не хочет второго локдауна, этого не хотят люди, не хотят и компании Марош Шефчович, вице-президент Еврокомиссии

Напомним, что первый европейский локдаун начался весной 2020 года. Он привел регион к крупнейшему со времен Второй мировой войны экономическому кризису. Властям пришлось запретить работу большинства торговых учреждений и развлекательные мероприятия, приостановить туризм и ввести ограничения на передвижения.

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